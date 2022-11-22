Bloomberg: потолок цен на нефть может оказаться выше интервала $40—60 за баррель
«Союзники ранее обсуждали установление верхнего предела на уровне $40—60 за баррель... но люди, знакомые с недавними обсуждениями, сказали, что он, вероятно, будет немного выше этого», — сообщает Bloomberg.
Евросоюз также предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.