Bloomberg: потолок цен на нефть может оказаться выше интервала $40—60 за баррель

Потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого ранее интервала в $40—60 за баррель.

«Союзники ранее обсуждали установление верхнего предела на уровне $40—60 за баррель... но люди, знакомые с недавними обсуждениями, сказали, что он, вероятно, будет немного выше этого», — сообщает Bloomberg.

Евросоюз также предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.