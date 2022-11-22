«Газпром» заявил о дестабилизации мирового рынка СПГ из-за увеличения спроса в Европе

«Газпром» заявил о дестабилизации мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) и росте цен на газ из-за увеличения спроса в Европе.

Об этом говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» отметили, что отрасль СПГ в мире подверглась существенным изменениям в связи с увеличением спроса в европейских странах, что привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ.

Также отмечается, что страны Европы снизили энергобезопасность в глобальном масштабе.

В компании также заявили, что в текущем году впервые за долгое время фиксировалась значительная европейская премия относительно азиатских цен.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что перераспределение поставок СПГ в Европу вызвало нехватку в других странах.

Также там заявляли, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.