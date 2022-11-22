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«Газпром» заявил о дестабилизации мирового рынка СПГ из-за увеличения спроса в Европе

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«Газпром» заявил о дестабилизации мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) и росте цен на газ из-за увеличения спроса в Европе.
«Газпром» заявил о дестабилизации мирового рынка СПГ из-за увеличения спроса в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом говорится в сообщении компании. 

В «Газпроме» отметили, что отрасль СПГ в мире подверглась существенным изменениям в связи с увеличением спроса в европейских странах, что привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ.

Также отмечается, что страны Европы снизили энергобезопасность в глобальном масштабе. 

В компании также заявили, что в текущем году впервые за долгое время фиксировалась значительная европейская премия относительно азиатских цен. 

Ранее в «Газпроме» заявляли, что перераспределение поставок СПГ в Европу вызвало нехватку в других странах.

Также там заявляли, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.

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