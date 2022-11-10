«Газпром»: перераспределение поставок СПГ в Европу вызвало нехватку в других странах
- AP
«На фоне роста газовых цен в Европе произошло перераспределение потоков сжиженного природного газа и их переориентация из других регионов на европейский рынок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рост поставок произошёл за счёт перенаправления партий СПГ с других мест, а не увеличения производства.
«Фактически, это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах», — добавили в «Газпроме».
Также в компании сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.