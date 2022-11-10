Узнать больше

«Газпром»: перераспределение поставок СПГ в Европу вызвало нехватку в других странах

Короткая ссылка
Увеличение объёмов поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу за счёт переориентации с других направлений привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«Газпром»: перераспределение поставок СПГ в Европу вызвало нехватку в других странах
  • AP

«На фоне роста газовых цен в Европе произошло перераспределение потоков сжиженного природного газа и их переориентация из других регионов на европейский рынок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост поставок произошёл за счёт перенаправления партий СПГ с других мест, а не увеличения производства.

«Фактически, это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах», — добавили в «Газпроме».

Также в компании сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить