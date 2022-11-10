«Газпром»: перераспределение поставок СПГ в Европу вызвало нехватку в других странах

Увеличение объёмов поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу за счёт переориентации с других направлений привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«На фоне роста газовых цен в Европе произошло перераспределение потоков сжиженного природного газа и их переориентация из других регионов на европейский рынок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост поставок произошёл за счёт перенаправления партий СПГ с других мест, а не увеличения производства.

«Фактически, это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах», — добавили в «Газпроме».

Также в компании сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.