В «Газпроме» констатировали обострение ситуации на энергорынке из-за диверсий Nord Stream

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке, а прирост поставок СПГ в Европу спровоцировал нехватку энергоресурсов в других странах, заявили в «Газпроме».

В компании отметили, что события 2022 года укрепили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, что подтверждается ростом спроса на уголь и нефтепродукты, сместив ориентир с декарбонизации.

«Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов. Вместе с тем в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ещё больше обострила ситуацию на энергетическом рынке», — говорится в сообщении холдинга.

Вместе с этим, отметили в «Газпроме», уровень потребления газа будет расти и к 2024 году превысит показатели 2021 года на 20%.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».