«Газпром» заявил, что ряд поставщиков нарушали обязательства из-за европейской премии
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«Мировая отрасль СПГ подверглась существенным изменениям за счёт увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ», — говорится в заявлении.
В «Газпроме» добавили, что в текущем году наблюдалась значительная европейская премия относительно азиатских цен
«В этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», — отметили в компании.
Ранее агентство Bloomberg писало, что торговые противоречия между Германией и Индией из-за поставок сжиженного природного газа перешли в дипломатический спор двух стран.