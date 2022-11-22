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«Газпром» заявил, что ряд поставщиков нарушали обязательства из-за европейской премии

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Ряд поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) нарушали свои обязательства в рамках долгосрочных контрактов и перенаправляли топливо из азиатских стран в Европу из-за европейской премии. Об этом сообщили в «Газпроме».
«Газпром» заявил, что ряд поставщиков нарушали обязательства из-за европейской премии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мировая отрасль СПГ подверглась существенным изменениям за счёт увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ», — говорится в заявлении.

В «Газпроме» добавили, что в текущем году наблюдалась значительная европейская премия относительно азиатских цен

«В этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», — отметили в компании.

Ранее агентство Bloomberg писало, что торговые противоречия между Германией и Индией из-за поставок сжиженного природного газа перешли в дипломатический спор двух стран.

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