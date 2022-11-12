Bloomberg: газовый конфликт между Германией и Индией перешёл в политическую плоскость
- РИА Новости
По данным агентства, индийская компания GAIL India Ltd, согласно действующему контракту, до 2041 года ежегодно должна получать 2,5 млн т СПГ от бывшей «дочки» «Газпрома», которая теперь находится под управлением Германии и называется Sefe.
Однако с мая текущего года компания не осуществила поставку 17 партий СПГ, поскольку у неё больше нет возможности получать топливо с российского полуострова Ямал.
Издание отмечает, что с целью решения энергетического вопроса Индия и Германия привлекли дипломатов.
В сентябре сообщалось, что Германия национализирует дочернюю компанию «Газпрома» Sefe.