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Bloomberg: газовый конфликт между Германией и Индией перешёл в политическую плоскость

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Торговые противоречия между Германией и Индией из-за поставок сжиженного природного газа (СПГ) перешли в дипломатический спор двух стран, пишет агентство Bloomberg.
Bloomberg: газовый конфликт между Германией и Индией перешёл в политическую плоскость
  • РИА Новости

По данным агентства, индийская компания GAIL India Ltd, согласно действующему контракту, до 2041 года ежегодно должна получать 2,5 млн т СПГ от бывшей «дочки» «Газпрома», которая теперь находится под управлением Германии и называется Sefe.

Однако с мая текущего года компания не осуществила поставку 17 партий СПГ, поскольку у неё больше нет возможности получать топливо с российского полуострова Ямал.

Издание отмечает, что с целью решения энергетического вопроса Индия и Германия привлекли дипломатов.

В сентябре сообщалось, что Германия национализирует дочернюю компанию «Газпрома» Sefe.

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