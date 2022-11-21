SPA: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей продлится до конца 2023 года
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Об этом информирует саудовское госагентство новостей SPA со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Салмана.
«Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», — цитирует министра агентство.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.
Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.