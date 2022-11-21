Депутат Белик: вина за мировой продовольственный кризис лежит именно на плечах Запада

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что к дисбалансу в мировом продовольствии привела авантюрная, непрофессиональная политика «некоторых западных стран».

«Стратегия Запада использовать продовольствие как инструмент для достижения своих нечистоплотных целей привела к критической ситуации, которая сейчас наблюдается в продовольственной и топливной сферах», — подчеркнул депутат.

Этот кризис возник не сегодня и не сейчас, как справедливо заметил президент России, к нему привела непрофессиональная политика некоторых западных стран, добавил парламентарий.

По словам Белика, эти страны действовали слишком самонадеянно и не до конца осознавали последствия своей деятельности, а сейчас эмбарго и санкции только усугубили ситуацию.

«Теперь же Запад пытается оправдать проблемы на продовольственном рынке специальной военной операцией, чтобы сместить фокус внимания с истинных причин этих проблем, но вина за мировой продовольственный кризис лежит именно на плечах Запада», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин заявил, что к дисбалансу в ситуации с продовольствием привела авантюрная политика стран Запада.