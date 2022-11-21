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Путин: к дисбалансу в ситуации с продовольствием привела авантюрная политика стран Запада

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К дисбалансу в мировом продовольствии привела авантюрная, непрофессиональная политика «некоторых западных стран», заявил президент России Владимир Путин во время мероприятия по развитию отечественной селекции и генетики.
Путин: к дисбалансу в ситуации с продовольствием привела авантюрная политика стран Запада
  • РИА Новости

«Мы знаем, что и до всяких санкций некоторые государства и корпорации, глобальные корпорации, использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, генетических материалов для сдерживания конкурентов, для агрессивного завоевания рынков сбыта», — сказал глава государства в эфире «Россия 24».

Он подчеркнул, что к продовольственным «дисбалансам» привела авантюрная и непрофессиональная политика некоторых западных стран.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

Владимир Путин также назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие.

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