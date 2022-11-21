Путин: к дисбалансу в ситуации с продовольствием привела авантюрная политика стран Запада
- РИА Новости
«Мы знаем, что и до всяких санкций некоторые государства и корпорации, глобальные корпорации, использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, генетических материалов для сдерживания конкурентов, для агрессивного завоевания рынков сбыта», — сказал глава государства в эфире «Россия 24».
Он подчеркнул, что к продовольственным «дисбалансам» привела авантюрная и непрофессиональная политика некоторых западных стран.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
Владимир Путин также назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие.