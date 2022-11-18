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Минэнерго Турции: работы по реализации проекта газового хаба начнутся в 2023 году

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Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.
Минэнерго Турции: работы по реализации проекта газового хаба начнутся в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом в интервью телеканалу NTV сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез.

«До конца года мы намерены определиться с «дорожной картой». А с начала 2023 года соответственно начать реализацию работ по проекту», — цитирует его РИА Новости.

Дёнмез рассказал, что Турция ведёт переговоры с возможными поставщиками газа для обеспечения посредством данного проекта энергетической безопасности Европы и баланса на рынке.

Ранее Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара предпринимает шаги для преобразования Турции в энергетический центр.

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