Узнать больше

Песков заявил о тишине вокруг расследования ЧП с «Северными потоками»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тишине, «которая тщательно обеспечивается» в ситуации с расследованием ЧП на «Северных потоках».
Песков заявил о тишине вокруг расследования ЧП с «Северными потоками»
  • РИА Новости

«Мы бы, конечно, предпочли слышать такую эмоциональную и даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на подводных трубопроводах «Северный поток». Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», — заявил Песков.

Он также отметил «тишину, которая тщательно обеспечивается» в ситуации с «Северными потоками».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить