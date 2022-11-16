Песков заявил о тишине вокруг расследования ЧП с «Северными потоками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тишине, «которая тщательно обеспечивается» в ситуации с расследованием ЧП на «Северных потоках».

«Мы бы, конечно, предпочли слышать такую эмоциональную и даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на подводных трубопроводах «Северный поток». Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», — заявил Песков.

Он также отметил «тишину, которая тщательно обеспечивается» в ситуации с «Северными потоками».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».