Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в водах Дании

Компания Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании после получения разрешения от Датского агентства геоданных.

Как сообщила компания, разрешение было получено ещё 1 ноября, но тем не менее до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за введённой датской стороной запретной зоны.

11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с 5 морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода, к тому же управление дало Nord Stream AG исключение, позволяющее при определённых условиях приблизиться к зоне повреждений.

«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — говорится в заявлении.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».