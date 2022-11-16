Замглавы Минтруда: рост зарплат по итогам года ожидается ниже уровня инфляции
- РИА Новости
«По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько», — цитирует её РИА Новости.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, инфляция в России по итогам 2022 года будет в диапазоне 12—12,4%.
Вместе с этим, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года.