Замглавы Минтруда: рост зарплат по итогам года ожидается ниже уровня инфляции

Рост средней номинальной зарплаты по итогам года в России ожидается ниже уровня инфляции, заявила замглавы Минтруда России Елена Мухтиярова.

«По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько», — цитирует её РИА Новости.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, инфляция в России по итогам 2022 года будет в диапазоне 12—12,4%.

Вместе с этим, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года.