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Замглавы Минтруда: рост зарплат по итогам года ожидается ниже уровня инфляции

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Рост средней номинальной зарплаты по итогам года в России ожидается ниже уровня инфляции, заявила замглавы Минтруда России Елена Мухтиярова.
Замглавы Минтруда: рост зарплат по итогам года ожидается ниже уровня инфляции
  • РИА Новости

«По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько», — цитирует её РИА Новости.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, инфляция в России по итогам 2022 года будет в диапазоне 12—12,4%.

Вместе с этим, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум проиндексируют выше инфляции с 1 января 2023 года.

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