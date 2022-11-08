Решетников ожидает, что инфляция в России по итогам года будет в диапазоне 12—12,4%
Инфляция в России по итогам 2022 года будет в диапазоне 12—12,4%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.
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