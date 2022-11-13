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Эрдоган сообщил о планах обсудить с Азербайджаном и Туркменистаном проект газового хаба

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях обсудить с лидерами Азербайджана и Туркменистана предложенный Россией проект газового хаба.
Эрдоган сообщил о планах обсудить с Азербайджаном и Туркменистаном проект газового хаба
  • AP
  • © Darko Bandic

«В начале грядущего месяца в ходе визита в Туркменистан намерен обсудить этот вопрос с лидерами Азербайджана и Туркменистана. Надеюсь на хорошие результаты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.

Президент Турции сообщил об активизации работы по доставке черноморского газа в систему страны.

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