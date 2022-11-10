Глава МИД Швеции: ответственные за ЧП на «Северных потоках» пока неизвестны

Властям Швеции на настоящий момент неизвестны ответственные за ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

«На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев», — приводит его слова РИА Новости.

Билльстрём призвал не спекулировать на тему ответственности за инциденты.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».