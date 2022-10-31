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Посол Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет.
Посол Ерхов заявил, что рисков по поставкам российского газа в Турцию нет
  • Legion-Media

«Мы всегда выполняли свои обязательства перед Турцией, и нет причин сомневаться в том, что мы и впредь будем придерживаться этой принципиальной позиции», — заявил он в интервью турецкой газете Dünya.

Ерхов подчеркнул, что Турция всегда рассматривала Россию как надёжного поставщика газа.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

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