Шестой блок АЭС «Козлодуй» в Болгарии остановили из-за технической проблемы
Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на заявление АЭС.
«Шестой блок АЭС «Козлодуй» был остановлен... Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока», — говорится в сообщении.
В настоящее время идёт работа по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.
Техническое правительство Болгарии ранее приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.
Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил телеканалу БНТ, что власти страны ведут переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа.
Как сообщил глава Минэкономики Болгарии Никола Стоянов, страна обеспечена газом на год вперёд.