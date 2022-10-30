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Шестой блок АЭС «Козлодуй» в Болгарии остановили из-за технической проблемы

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Шестой блок болгарской атомной электростанции «Козлодуй» остановили из-за проблем с охлаждением генератора

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на заявление АЭС.

«Шестой блок АЭС «Козлодуй» был остановлен... Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока», — говорится в сообщении.

В настоящее время идёт работа по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.

Техническое правительство Болгарии ранее приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил телеканалу БНТ, что власти страны ведут переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа.

Как сообщил глава Минэкономики Болгарии Никола Стоянов, страна обеспечена газом на год вперёд.

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