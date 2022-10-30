Глава Минфина Германии предложил добывать газ методом фрекинга
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Об этом сообщает Berliner Morgenpost.
«У нас есть значительные запасы газа в Германии, которые можно добывать, не подвергая опасности питьевую воду», — заявил он.
По мнению Линднера, таким образом ФРГ сможет покрыть внутреннее потребление за счёт собственных газовых запасов в ближайшие несколько лет.
Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.