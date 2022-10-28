Ситибанк сообщил о принудительной конвертации некоторых валют на счетах клиентов в рубли

Ситибанк предупредил клиентов о принудительной конвертации некоторых валют в российские рубли на счетах после 12 декабря.

«С 12 декабря 2022 года АО КБ «Ситибанк» прекращает обслуживание текущих банковских счетов в канадских долларах (CAD), датских кронах (DKK), гонконгских долларах (HKD), норвежских кронах (NOK), шведских кронах (SEK), новозеландских долларах (NZD) и сингапурских долларах (SGD)», — приводит ТАСС сообщение кредитной организации.

Уточняется, что до 11 декабря 2022 года клиентам банка следует перевести все деньги со счетов в вышеупомянутых валютах на другие или в другой банк. В случае, если пользователи не предпримут мер сами, банк конвертирует средства в рубли на текущий счёт в соответствии с внутренним валютно-обменным курсом Ситибанка на момент перевода.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что у россиян должен быть выбор: оставить валюту на счетах с учётом всех рисков или добровольно конвертировать её в рубли.

Она подчеркнула, что в ЦБ России не изучали возможности введения дополнительных ограничений на трансграничные переводы из России на фоне отъезда части граждан из страны.

В сентябре Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж.

Также Центральный банк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев.