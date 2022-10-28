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Набиуллина заявила, что россияне должны иметь выбор в отношении судьбы валюты на счетах

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У россиян должен быть выбор: оставить валюту на счетах с учётом всех рисков или добровольно конвертировать её в рубли, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что россияне должны иметь выбор в отношении судьбы валюты на счетах
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Что касается принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что в ЦБ России не изучали возможности введения дополнительных ограничений на трансграничные переводы из России на фоне отъезда части граждан из страны.

В сентябре Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж.

Также Центральный банк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов недружественных стран на шесть месяцев.

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