WSJ: США не планируют устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс

В США не планируется устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 8 ноября.

«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседников издания, это связано в том числе и с ожидаемой волатильностью на топливном рынке в ожидании декабря, когда вступят в силу ограничения на покупку нефти из России.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

По данным Bloomberg, правительство США пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, условия применения ограничений могут смягчить.