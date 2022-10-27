Сечин: идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

«Идея «вырезать» Россию из мировой экономики — эта идея абсурдна и иллюзорна», — цитирует его РИА Новости.

Сечин рассказал, что масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались, притом что доля России в поставках базового сырья на мировой рынок составляет до 15%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет.