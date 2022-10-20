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Песков: у России не будет вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве

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Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: у России не будет вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Целый ряд других стран больше заинтересован занимать освобождающееся у России пространство для торгово-экономического сотрудничества. Поэтому вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве не будет», — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что в отношении России со стороны Запада применяется «огромное количество санкций».

«Но мир больше, чем коллективный Запад», — подчеркнул Песков.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что сокращение торговли России с недружественными странами идёт параллельно с ростом товарооборота с другими партнёрами.

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