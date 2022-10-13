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Путин: Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы

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Российская сторона выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы», — отметил Путин.

Нынешняя мировая финансовая система позволяла «золотому миллиарду» на планете жить за чужой счёт, подчеркнул он. 

«В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчётах», — предложил Путин.

Ранее министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев сообщил, что большая часть стран ЕАЭС согласовала переход на оплату газа в рублях.

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