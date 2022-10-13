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Большинство стран ЕАЭС перешли к оплате газа в рублях

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Большая часть стран ЕАЭС согласовала переход на оплату газа в рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

«По взаиморасчётам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах», — цитирует РИА Новости Кожошева.

По его мнению, со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты.

Он добавил, что российский рубль будет укрепляться.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с китайской компанией CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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