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Эксперт Луконин высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли

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Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.
Эксперт Луконин высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли
  • РИА Новости

«Те юани, которые будет получать Россия в обмен на газ, могут быть использованы только для покупки товаров, услуг и оборудования в экономике КНР», — рассказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Пекин такое сотрудничество устраивает, а Россия будет получать из Китая услуги и товары, которые раньше отечественные компании приобретали в странах ЕС.

Со своей стороны, политолог, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что отказ от использования доллара в важной сфере торговли значит, что здесь «удаляется его товарное обеспечение газом».

«То есть доллар не будет таким образом обеспечиваться российскими энергоресурсами. Сами они будут работать на обеспечение рубля и юаня, что способствует дальнейшему изменению статуса этих средств. Они могут стать новыми резервными представителями валюты новой волны», — считает Колташов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

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