«Газпром» сообщил о подписании соглашения о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли

«Газпром» подписал с CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли. Об этом говорится в пресс-службе российской компании.

Отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер провёл переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном. Стороны подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

«В частности, зафиксирован переход на осуществление расчётов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в тексте.

Ранее Миллер заявил, что российская компания начала проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай.