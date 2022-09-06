«Газпром» сообщил о подписании соглашения о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли
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Отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер провёл переговоры по видеосвязи с председателем Совета директоров CNPC Дай Хоуляном. Стороны подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири».
«В частности, зафиксирован переход на осуществление расчётов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в тексте.
Ранее Миллер заявил, что российская компания начала проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай.