«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай
- РИА Новости
Об этом он сказал во время совещания, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Как отметил Миллер, китайский рынок является самым динамичным в мире. По имеющимся на данный момент прогнозам, прирост потребления газа в КНР составит около 40% от прироста потребления газа во всём мире.
«Поэтому мы подписали ещё один контракт на поставку газа в Китай. Это дальневосточный маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — приводятся слова Миллера в стенограмме, опубликованной в Telegram-канале «Газпрома».
Ранее Миллер заявил, что российская компания с начала года увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60%.