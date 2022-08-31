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«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания начала проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай.
«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время совещания, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Как отметил Миллер, китайский рынок является самым динамичным в мире. По имеющимся на данный момент прогнозам, прирост потребления газа в КНР составит около 40% от прироста потребления газа во всём мире.

«Поэтому мы подписали ещё один контракт на поставку газа в Китай. Это дальневосточный маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — приводятся слова Миллера в стенограмме, опубликованной в Telegram-канале «Газпрома».

Ранее Миллер заявил, что российская компания с начала года увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60%.

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