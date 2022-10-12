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Советник иранского лидера назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара в торговле

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Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти заявил, что отказ России и Китая от расчётов в долларах является хорошим прогрессом.
Советник иранского лидера назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара в торговле
  • AP

В интервью РИА Новости он пояснил, что Китай и Россия, которые входят в БРИКС, не используют доллар, осуществляя многие сделки.

«То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, — очень хороший прогресс», — сказал Велаяти.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал с китайской компанией CNPC соглашение, по которому расчёты за газ переводятся в юани и рубли.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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