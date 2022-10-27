Власти ФРГ заявили о невозможности использования второй нитки «Северного потока — 2»

Правительство Германии считает невозможным использование второй нитки трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов.

Об этом сообщает издание Spiegel.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки (газопровода. — RT), и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — говорится в сообщении кабмина Германии.

Власти ФРГ также отметили, что «Северный поток — 2» не получил необходимую для запуска сертификацию.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (СДПГ) высказал мнение, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Он отметил, что шансы на компромисс по «Северному потоку — 2» есть, но они с каждым днём уменьшаются.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.