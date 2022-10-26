Путин: диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.

По его словам, отдельные участники мировой политики «пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств».

«Не гнушаются даже прямых диверсий», — заявил Путин, пояснив, что имеет в виду «организацию взрывов на международных газопроводах «Северный поток».

«Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры», — цитирует Интерфакс Путина.

При этом, отметил он, там «помалкивают по поводу того, кто это сделал, кто заинтересован в этом».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.