Путин: диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть
- РИА Новости
По его словам, отдельные участники мировой политики «пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств».
«Не гнушаются даже прямых диверсий», — заявил Путин, пояснив, что имеет в виду «организацию взрывов на международных газопроводах «Северный поток».
«Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры», — цитирует Интерфакс Путина.
При этом, отметил он, там «помалкивают по поводу того, кто это сделал, кто заинтересован в этом».
ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.