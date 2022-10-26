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Путин: диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть

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Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.
Путин: диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть
  • РИА Новости

По его словам, отдельные участники мировой политики «пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов и средств».

«Не гнушаются даже прямых диверсий», — заявил Путин, пояснив, что имеет в виду «организацию взрывов на международных газопроводах «Северный поток».

«Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры», — цитирует Интерфакс Путина.

При этом, отметил он, там «помалкивают по поводу того, кто это сделал, кто заинтересован в этом».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.

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