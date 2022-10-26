В Венгрии выступили против введения предельной цены на газ из России

Венгрия не поддерживает установление предельной цены на газ из России — такой шаг может спровоцировать сокращение поставок топлива в Европу и удорожание топлива, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы донесли очень чётко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объёмов поставляемого газа на европейский рынок», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, снижение объёмов поставок станет причиной дальнейшего роста цен на топливо.

Он добавил, что на недавней встрече министров энергетики стран ЕС не было выдвинуто конкретных предложений о предельной стоимости.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

В МВФ отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России.