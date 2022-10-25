Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке остановлен
«Мы никак не торгуем с Северной Кореей в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали», — цитирует Ладыгина РИА Новости.
Он выразил надежду на снятие ограничений в будущем.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, даже если её будут ждать за это столетние санкции.
В МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.