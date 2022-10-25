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Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке остановлен

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Товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

«Мы никак не торгуем с Северной Кореей в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали», — цитирует Ладыгина РИА Новости.

Он выразил надежду на снятие ограничений в будущем.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, даже если её будут ждать за это столетние санкции.

В МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.

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