Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке остановлен

Товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

«Мы никак не торгуем с Северной Кореей в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали», — цитирует Ладыгина РИА Новости.

Он выразил надежду на снятие ограничений в будущем.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, даже если её будут ждать за это столетние санкции.

В МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.