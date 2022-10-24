В МВФ спрогнозировали кризис цен на газ и электричество в 2023 году

Европа переживёт ближайшую зиму за счёт накопленных ресурсов, однако в 2023 году ожидаются рекордные цены на газ и электричество, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

В документе отмечается, что весной Европе необходимо будет восполнить запасы, и в условиях отсутствия поставок топлива из России цены на газ и электричество будут как минимум на уровне 2022 года.

«При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернётся к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — приводит текст доклада РИА Новости.

Удорожание цен на энергоносителей повлияют и на стоимость жизни в Европе — она вырастет в 2023 году на 9%.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

В МВФ отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России.