В МВФ спрогнозировали кризис цен на газ и электричество в 2023 году
В документе отмечается, что весной Европе необходимо будет восполнить запасы, и в условиях отсутствия поставок топлива из России цены на газ и электричество будут как минимум на уровне 2022 года.
«При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернётся к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — приводит текст доклада РИА Новости.
Удорожание цен на энергоносителей повлияют и на стоимость жизни в Европе — она вырастет в 2023 году на 9%.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
В МВФ отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России.