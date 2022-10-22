Bloomberg: США хотят установить предельную цену на российскую нефть в районе $60
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде предположил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.