Bloomberg: США хотят установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

Соединённые Штаты намерены установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде предположил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.