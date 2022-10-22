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Bloomberg: США хотят установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

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Соединённые Штаты намерены установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде предположил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.

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