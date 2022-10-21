ОАЭ намерены инвестировать в российские высокотехнологичные компании

Замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех заявил о намерении страны инвестировать в российские высокотехнологичные компании.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола «MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий» в рамках форума «Сделано в России».

«Мы встречали представителей российских компаний и обнаружили, что уровень технологического развития этих компаний весьма высок. Они готовы выдвинуть ряд изобретений и новых технологий, таким образом мы хотели бы инвестировать наши средства в эти компании и видеть их представительства в нашей стране», — сказал он.

По его словам, ОАЭ хотели бы развивать с Россией отношения в сфере космических технологий, медицины, фармацевтики и так далее.

«Это те сферы, где мы будем развивать наше сотрудничество. Необходимо также способствовать развитию стартапов», — добавил он.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.