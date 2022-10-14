Новак: Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии

Российский вице-премьер Александр Новак заявил телеканалу Asharq News, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.

«Мы, и российские компании, заинтересованы в реализации совместных проектов в области нефтегазохимии как на территории Саудовской Аравии, так и на территории Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что отношения между двумя государствами развиваются очень динамично.

«У нас есть сотрудничество в нефтегазовой сфере и планы по совместным работам по разработке оборудования и локализации соответствующего оборудования. Существует инвестиционный российско-саудовский фонд, в рамках которого финансируются проекты в основном на территории Российской Федерации. Но есть планы реализовывать проекты и на территории Саудовской Аравии», — заключил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.