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Новак: Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил телеканалу Asharq News, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.
Новак: Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы, и российские компании, заинтересованы в реализации совместных проектов в области нефтегазохимии как на территории Саудовской Аравии, так и на территории Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что отношения между двумя государствами развиваются очень динамично. 

«У нас есть сотрудничество в нефтегазовой сфере и планы по совместным работам по разработке оборудования и локализации соответствующего оборудования. Существует инвестиционный российско-саудовский фонд, в рамках которого финансируются проекты в основном на территории Российской Федерации. Но есть планы реализовывать проекты и на территории Саудовской Аравии», — заключил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

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