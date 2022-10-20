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Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей.
Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Он подчеркнул, что странам ЕС удалось достигнуть согласия относительно цели сокращения потребления газа на 15%.

«Это сильный сигнал европейской солидарности также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа. Прошу заметить, была (зависимой. — RT). Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — цитирует его ТАСС.

Шольц отметил, что Германия стремится сократить потребление газа на 20%.

Ранее в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

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