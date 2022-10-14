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Аналитик Чернов допустил рост цены нефти марки Brent до $105 до конца года

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал в беседе с RT о том, как будут меняться цены на нефть до конца года.
Аналитик Чернов допустил рост цены нефти марки Brent до $105 до конца года
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«Мы прогнозируем торги по нефти марки Brent в диапазоне $90—105 за баррель до конца текущего года. После решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти представители альянса объявили о том, что уровень в $90 за баррель они считают минимальным и будут его защищать», — пояснил экономист.

По его мнению, выше $105 стоимость также не поднимется, потому что ОПЕК и МЭА недавно понизили свои прогнозы касаемо спроса на чёрное золото как в 2022, так и в 2023 году.

«Высокие цены на нефть также не устраивают США, особенно в преддверии выборов в сенат, поэтому они готовы высвобождать нефть из своих резервов, чтобы снижать её стоимость на рынке», — заключил собеседник RT. 

Ранее заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США. 

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в России осуществляется государственное регулирование цены на газ — и она составляет около $70 за 1 тыс. куб. м.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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