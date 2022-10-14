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Новак: Россия не видит перспектив для снижения цены газа в Европе

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не видит перспектив для снижения цены газа в Европе в ближайшее время.
Новак: Россия не видит перспектив для снижения цены газа в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Неизвестно, конечно, как дальше будет, но на сегодняшний день в перспективе в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ вернулись к тем уровням, которые раньше были», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в России осуществляется государственное регулирование цены на газ — и она составляет около $70 за 1 тыс. куб. м.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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