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Аналитик Фролов прокомментировал известие о падении биржевых цен на газ в Европе

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался по поводу ситуации с ценой на газ в Европе, которая опустилась ниже $1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров впервые с конца июня.
Аналитик Фролов прокомментировал известие о падении биржевых цен на газ в Европе
  • РИА Новости

Речь не о спотовых котировках, которые отражают текущий баланс спроса и предложения и могут служить индикатором текущего момента, а о фьючерсах, что говорит об оптимистичных ожиданиях участников рынка, уточнил эксперт в эфире радио Sputnik.

«Учитывая текущие котировки, участники рынка не ждут нехватки предложения, не ждут экстраординарных температур, не ждут того, что спрос неожиданно вырастет и газа потребуется выше ожидаемого… Проблема в том, что эти ожидания моментально могут измениться, тем более, что в условиях мирового энергетического кризиса и его проявления на территории Евросоюза фьючерсный рынок становится подвержен спекулятивным движениям», — резюмировал Фролов.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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