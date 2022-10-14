Подмосковье нарастило экспорт рыбы на 25%

Московская область экспортировала рыбу и морепродукты более чем на $14 млн с начала 2022 года, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В регионе мы создаём условия для развития производств рыбной отрасли, в том числе речь идёт о региональных программах поддержки, дополнительных льготах и субсидиях», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В числе региональных мер поддержки — возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры для новых и расширяющих производство предприятий.

Также доступны налоговые льготы и кредиты.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что форум «Сделано в России» состоится 20—22 октября в Москве. Он организован в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».