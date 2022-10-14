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Миллер: восстановление «Северного потока» может потребовать строительства нового участка

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Восстановление работы «Северного потока» может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Эксперты говорят: чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически на этом участке строить новый участок», — приводит РИА Новости его слова в интервью Первому каналу.

Миллер также отметил, что восстановление газопровода «Северный поток» может потребовать строительства новой компрессорной станции под российские турбины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках». 

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