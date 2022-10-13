Миллер: трубы «Северного потока» на большом протяжении заполнены водой

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала заявил, что трубы газопровода «Северный поток» на большом протяжении заполнены водой.

«Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой», — цитирует его ТАСС

По его словам, эксперты говорят, что для восстановления работы после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.