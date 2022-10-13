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Вице-премьер Новак прокомментировал предложение Минфина США о предельной цене на нефть

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Вице-премьер Александр Новак прокомментировал предложение министра финансов США Джанет Йеллен по установлению Западом предельной цены на российскую нефть в районе $60 за баррель.
Вице-премьер Новак прокомментировал предложение Минфина США о предельной цене на нефть
  • РИА Новости

«На самом деле, могут всё что угодно говорить, цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения, и мы так и планируем руководствоваться, и наши компании, при реализации объёмов производимой нефти в России», — цитирует Новака РИА Новости.

Он допустил, что мировые цены на нефть в 2023 году могут быть на текущем уровне — около $100 за баррель.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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