Новак: Россия продолжит поставки нефти в Европу заинтересованным потребителям
- РИА Новости
«По трубопроводному транспорту эмбарго на сегодняшний день нет. И мы будем продолжать поставлять (нефть. — RT) потребителям, которые в этом заинтересованы», — приводит его слова ТАСС.
Новак отметил, что Россия будет диверсифицировать экспорт нефти в ответ на решения Евросоюза по эмбарго морских поставок российской нефти.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет вводить дополнительных санкций против России в сфере энергетики.