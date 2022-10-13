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Новак: Россия продолжит поставки нефти в Европу заинтересованным потребителям

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Россия будет продолжать поставлять нефть по трубопроводам в Европу тем потребителям, которые в этом заинтересованы, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: Россия продолжит поставки нефти в Европу заинтересованным потребителям
  • РИА Новости

«По трубопроводному транспорту эмбарго на сегодняшний день нет. И мы будем продолжать поставлять (нефть. — RT) потребителям, которые в этом заинтересованы», — приводит его слова ТАСС.

Новак отметил, что Россия будет диверсифицировать экспорт нефти в ответ на решения Евросоюза по эмбарго морских поставок российской нефти.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет вводить дополнительных санкций против России в сфере энергетики.

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