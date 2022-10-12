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В Венгрии заявили, что не станут вводить антироссийских санкций в сфере энергетики

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Венгрия не будет вводить дополнительных санкций против России в сфере энергетики, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии заявили, что не станут вводить антироссийских санкций в сфере энергетики
  • AP

«Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет», — цитирует его ТАСС.

Сийярто акцентировал внимание на том, что российская компания «Газпром» является надёжным поставщиком газа в Венгрию.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Венгрия также достигла договорённости с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ.

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