В Венгрии заявили, что не станут вводить антироссийских санкций в сфере энергетики
- AP
«Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет», — цитирует его ТАСС.
Сийярто акцентировал внимание на том, что российская компания «Газпром» является надёжным поставщиком газа в Венгрию.
В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
Венгрия также достигла договорённости с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ.