«Транснефть»: утечка нефти на участке «Дружбы» не привела к падению поставок из России

Утечка на польском участке нефтепровода «Дружба» не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию.

Об этом сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Транспортировку мы не сокращали. У нас идёт плановая», — цитирует его РИА Новости.

Андронов подтвердил, что плановые объёмы поставок и в Польшу, и в Германию сохранились.

В среду польский трубопроводный оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за повреждения.

При этом оператор PERN сообщил, что пока не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.