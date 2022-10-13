«Транснефть»: утечка нефти на участке «Дружбы» не привела к падению поставок из России
- РИА Новости
Об этом сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
«Транспортировку мы не сокращали. У нас идёт плановая», — цитирует его РИА Новости.
Андронов подтвердил, что плановые объёмы поставок и в Польшу, и в Германию сохранились.
В среду польский трубопроводный оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
Ранее польский оператор PERN сообщил, что в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за повреждения.
При этом оператор PERN сообщил, что пока не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.