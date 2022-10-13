Узнать больше

Политолог Бальбек: европейские ограничения бьют болезненно по экономике ЕС

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление об обеспокоенности шведского европарламентария Карины Карлсбро о возможности обхода действующих санкций ЕС при поставках нефти из России в Европу.
Политолог Бальбек: европейские ограничения бьют болезненно по экономике ЕС
  • РИА Новости

«Европейские ограничения бьют болезненно, особенно по экономике ЕС. И поэтому неудивительно, что европейские нефтетрейдеры пытаются найти обходные пути доставки российских энергоносителей», — считает политолог.

По его мнению, заявление, озвученное шведским политиком, является попыткой привлечь к себе внимание.

«Будут находиться новые пути, придумываться многоходовые комбинации, но европейский бизнес будет любыми путями пытаться получить дешёвые российские энергоносители», — высказался собеседник RT.

Он добавил, что, несмотря на санкционное давление, изменить политический курс России западные страны не смогут.

Ранее стало известно, что в ЕП обеспокоены возможностью обхода санкций при поставках нефти из России в Европу.

Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против Москвы, включая потолок цен на нефть. Ограничения подразумевают запрет на морские перевозки сырья из России стоимостью выше определённого уровня. 

Как отметил Владимир Путин, если цена нефти из России или других стран будет ограничена, «это неизбежно ухудшит инвестиционный климат всей мировой энергетики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить