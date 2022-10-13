Политолог Бальбек: европейские ограничения бьют болезненно по экономике ЕС

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление об обеспокоенности шведского европарламентария Карины Карлсбро о возможности обхода действующих санкций ЕС при поставках нефти из России в Европу.

«Европейские ограничения бьют болезненно, особенно по экономике ЕС. И поэтому неудивительно, что европейские нефтетрейдеры пытаются найти обходные пути доставки российских энергоносителей», — считает политолог.

По его мнению, заявление, озвученное шведским политиком, является попыткой привлечь к себе внимание.

«Будут находиться новые пути, придумываться многоходовые комбинации, но европейский бизнес будет любыми путями пытаться получить дешёвые российские энергоносители», — высказался собеседник RT.

Он добавил, что, несмотря на санкционное давление, изменить политический курс России западные страны не смогут.

Ранее стало известно, что в ЕП обеспокоены возможностью обхода санкций при поставках нефти из России в Европу.

Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против Москвы, включая потолок цен на нефть. Ограничения подразумевают запрет на морские перевозки сырья из России стоимостью выше определённого уровня.

Как отметил Владимир Путин, если цена нефти из России или других стран будет ограничена, «это неизбежно ухудшит инвестиционный климат всей мировой энергетики».